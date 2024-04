Lucas Buda vai processar Camila Moura por vingança?

Eitaaa amores, parece que a situação entre Lucas Buda do BBB 24 e sua ex-mulher Camila Moura está longe de acabar. Parece que o capoeirista está pretendendo entrar com uma ação judicial e processar sua ex. Afinal, assim que saiu da casa mais vigiada do Brasil, o capoeirista foi surpreendido ao descobrir que seu casamento chegou ao fim dentro da própria Globo. O suposto flerte com Giovanna Pitel, seria um dos principais motivos, para o relacionamento esgotar de vez. Lembrando que a Justiça do Rio de Janeiro aceitou o pedido de divórcio litigioso de Camila e a solicitação foi proposta no período em que Lucas ainda estava confinado no reality.

Na reportagem que saiu na Contigo!, a advogada e especialista em direito digital, da família e divórcio Halyne Marques, contou como o ex-brother pode se defender e acionar a ex-esposa na Justiça.

A advogada disse quais as medidas Lucas poderá adotar, caso leve o processo adiante: “Buda pode processar Camila por dano moral, a meu ver, em dois momentos. Em um primeiro momento, porque ela usou a imagem dele de forma negativa para se autopromover, conseguir fama e consequentemente publicidade e dinheiro. Ela alimentou uma suposta traição, cresceu seu número de seguidores e com isso atraiu marcas para ganhar dinheiro em cima da má reputação criada para ele”.

“O segundo momento é após a eliminação dele, pois ele foi confrontado por ela ao vivo, com uma imagem muito diferente do que ela passava durante o período em que ele estava confinado. Ela foi de mulher linda e autoconfiante para uma mulher triste e cabisbaixa, cobrando dele uma ligação após sua saída. Sendo que, dias antes, ela já havia conseguido seu divórcio de forma unilateral na Justiça e informando que não queria contato e não queria ver mais o ex-BBB”, completou a advogada.

“Ou seja, o depreciando mais uma vez para o público, para passar uma imagem de que ele a estava fazendo sofrer por uma suposta traição somada a uma falta de respeito e consideração após sua saída do confinamento. A meu ver, como advogada, eu ingressaria com uma ação pedindo danos morais por todo esse discurso feito por ela na internet contra ele, o que culminou com esse ódio que ele terá que enfrentar aqui fora”, finalizou a defensora e responsável pelo escritório HMarques Advogados Associados.