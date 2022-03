Será?! Internautas apontam que Rede Globo prejudicou Lucas na prova ‘Bate-Volta’!

Inclusive, Paulo André e Gustavo comentaram o ocorrido no programa…

Na noite deste domingo, (27), tivemos a prova ‘Bate-Volta’ pós formação de paredão que culminou o “salvamento” de Eliezer, mas a questão é que Lucas quase ganhou a prova e os internautas acham que ele perdeu por uma atitude da Rede Globo.

É que o Barão do Basquete estava na frente na disputa, que consistia em acertar bolas no cesto, o tradicional basquete mesmo, mas quando foi arremessar a bola que poderia lhe dar a vitória, Tadeu Schmidt chamou os comerciais. Isso é feito geralmente no vôlei, pois quando os técnicos pedem o tempo, esfria o ritmo dos competidores.

E claro que isso não passou despercebido pelos internautas que estão acusando a emissora de prejudicar o participante e favorecer Eliezer, que vinha errando os últimos arremessos. Inclusive, durante a disputa, depois dos comerciais, Pedro Scooby comentou: “Nossa agora eu até esqueci com arremessa”.

Paulo André e Gustavo até comentaram o ocorrido na cozinha da casa, dizendo que a pausa prejudicou o Barão. “A pausa murchou o Lucas. Ele ia acertar a quinta, mas o comercial…”, disse o atleta e o bacharel em Direito lembrou sobre o tempo que os técnicos pedem: “Técnico de vôlei pede tempo pra isso, enfraquecer o adversário”. E aí leitor(a)? Você também acha?