Luana Piovani cobra ídolos do Instagram por Yanomamis: “Para por um dia de fazer publi”

Atriz pede solidarização das grandes contas no Instagram e diz que já não espera mais nada do governo

Agora entendo quando Luana Piovani disse que é difícil ser brasileira nas redes sociais, todos os dias tem uma tragédia acontecendo. Mesmo morando fora do Brasil, Luana não deixou de demonstrar seu descontentamento com o que tem ocorrido com os Yanomamis, tribo indígena com 25 pessoas desaparecidas, duas crianças estupradas e uma jogada no rio. A loira foi até os stories pedir para que as grandes contas do Instagram coloquem a boca no trombone.

“Viemos perguntar para você: Você tem um ídolo? Você segue pessoas que você gosta no Instagram? Então dá uma cobrada no seu ídolo sobre a situação dos Yanomamis. Uma aldeia foi dizimada e ninguém tem notícia. O Brasil é um catálogo de tragédias, isso a gente já sabe, mas o que mais me choca é ver que ninguém faz nada e eu não estou falando do governo, porque tem muito anos que não espero nada do governo”, disse a loira.

A loira diz que o posicionamento de grandes contas no Instagram vai gerar a mudança que a gente precisa, principalmente quando os EUA ficarem sabendo dessa história, porque o que manda no planeta é o dinheiro.

“Para por uma dia de fazer publi, mesmo que existam contratos, façam amanhã, vai no seu Instagram e questione. Não dá para ficar no dia das mães como se nada tivesse acontecido. Minha vontade é de marcar as contas, porque vai ver na bolha que vivem ainda não chegou essa informação, porque é a única explicação para não se questionar sobre isso. Cadê os gigantes?”, questiona a atriz.

Luana ainda pede para levantar a hashtag, como fazemos para levantar diversos artistas. “Vamos levantar hashtag, isso funciona. Vamos marcar o governo de Roraima, os governadores do norte do país, os garimpeiros estão destruindo tudo, os povos originários do Brasil”, disse.

“Cade os Yanomamis, cadê as 25 pessoas, pessoas não desaparecem, eles estão sendo feitos de reféns? Foram assassinados? Dados para o cachorro? Cadê a Marielle? O que é esse Brasil que não responde pergunta nenhuma. Até quando vamos ficar anestesiados com esse pão e circo?”, pergunta Piovani.