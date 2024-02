Luana Piovani revela trauma de trabalhar na TV Globo

A atriz falou sobre o assunto durante a sua participação do podcast “PodDelas”.

A atriz Luana Piovani, relembra o tempo em que a TV Globo a contratou, e confessa que ficou “traumatizada” logo depois da sua participação na emissora, quando tinha seus 16 anos, ao ter sido protagonista da minissérie Sex Appeal(1993). Ela não pensa antes de contar toda sua trajetória na Globo, e fala como foi sua experiência sendo atriz.

Uma vez entrevistada no podcast PodDelas, apresentado por Tata Estaniecki e Boo Unzueta, a atriz que também é apresentadora, conta tudo: “Comecei a trabalhar como modelo aos 14 anos, com 15 fui para o Japão, com 16 virei protagonista na Globo, na minissérie ‘Sex Appeal’, me traumatizei, mandei todo mundo a merda, inclusive, a Globo, voltei para São Paulo”, desabafa Piovani.

A atriz e apresentadora, Luana Piovani, confessa que desejava ser prestigiada na TV Globo.

“Falei para a direção da emissora: quero voltar a morar na minha casa, ser bem tratada, ganhar bem e viajar o mundo. Essa bosta que vocês me deram não tá dando certo não. Sei que o pessoal está apaixonado, só pensa nisso, inclusive não sei até agora por que o povo fica todo mundo aqui babando na porta dessa empresa, mas não é isso que eu quero”, diz Luana.

Luana Piovani já fez diversas participações de seriados e novelas na TV GLOBO, e foi até protagonista na segunda fase da 3° temporada de Malhação , no ano de 97. Sua última participação na Globo, foi no remake de Guerra dos Sexos(2012), e em tudo, uma participação mais que especial em A Grande Família(2014).