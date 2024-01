Luana Piovani rebate críticas: “Burros, limitação de raciocínio e entendimento”

Depois de meterem o pau em Luana Piovani, a musa apareceu novamente nos stories e rebateu os haters à altura. A loira pesou a mão e chegou a chamá-los de burros pela limitação do raciocínio e do entendimento. Luana ainda disse que não deve nada para ninguém, afinal, sua vida é muito bem resolvida diante dos filhos, vida pessoal e até sexual.

“Para vocês, burros, porque é uma limitação de raciocínio e entendimento. Que falam que sou amargurada, a palavras que eles mais gostam, tanto do alecrim dourado quanto do criminoso, eu tenho 32 anos de carreira, eu vivo em portugal maravilhosamente bem fazendo o que quero e que me apetece, já tenho dinheiro na minha conta que me traz essa segurança”, disse.

Ela ainda completa: “Continuo fazendo campanha de beleza aos quase 48 anos, tenho 3 filhos saudáveis e tenho um namorado de 1,92 lindíssimo, 15 anos mais jovem que eu, vocês acham mesmo que tem algo errado na minha autoestima? No meu amor próprio? Vocês acham mesmo? Por causa desses pacotinhos de merda? Fica mais fácil do que olharem para si e ver a vida medíocre que vocês levam e ficam com medo de enfrentarem, aí me atacam”, finalizou.