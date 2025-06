Luana Piovani quer que Biancardi seja chamada para depor contra Neymar em ação judicial

Gente, estou aqui me arrumando para ir na exposição de Friends que está rolando lá no Village Mall, na Barra da Tijuca. Quando uma das minhas fofoqueiras aparece no nosso grupo com um babado fresquinho sobre a treta Piovani x Neymar.

Acontece que a disputa judicial entre atriz e o jogador do Santos por conta das críticas feitas por ela no Instagram ganhou um novo capítulo. Para provar que o atleta está errado em uma queixa-crime movida contra a atriz, a defesa de Piovani solicitou que Bruna Biancardi, mulher do jogador do Santos, preste um depoimento na ação.

A coluna Outro Canal do Folha de SP teve acesso aos documentos que fazem parte do processo, que está em segredo de Justiça no TJ-SP. Além de Bruna, também solicitaram o depoimento da irmã dela, Bianca Biancardi. A audiência sobre o caso está marcada para o dia 10 de julho.

O advogado que defende Piovani, Augusto de Arruda Botelho, explicou que não pode fazer qualquer comentário sobre o processo por causa do segredo de Justiça. Os representantes de Neymar não responderam aos contatos feitos pela reportagem desde quinta-feira (26) por email e telefone.

Inicialmente, Bruna Biancardi aceitou depor sobre o assunto. Mas, no começo de junho, a defesa de Neymar pediu que a influenciadora fosse liberada de prestar depoimento.

Os advogados do jogador usaram um artigo da lei que veta o depoimento de companheiras de réus em ações judiciais. Então, a Justiça aceitou o argumento da defesa de Neymar.

Em seguida, a defesa de Piovani já recorreu e declarou que essa decisão não tem justificativa jurídica. Os advogados da artista alegaram que esse argumento usado não cabe, já que Neymar não é réu na ação, já que foi ele quem fez a queixa-crime contra a atriz. A expectativa é de conseguir reverter a decisão.

Além dos depoimentos das irmãs Biancardi, Piovani havia pedido que o caso deixe de tramitar em sigilo, já que não há motivos para isso. Inicialmente, a Justiça negou o pedido, com a alegação de que a ação pode gerar um possível constrangimento a Neymar. Os advogados da atriz também recorreram desta decisão.

Luana Piovani está sendo processada por injúria e difamação contra Neymar. Em maio de 2024, a atriz disse que o atleto era “mau caráter”, “péssimo pai” e “escroto”. Além disso, ela afirmou que Neymar traiu Bruna enquanto ela estava grávida, algo que ele admitiu publicamente.

De acordo com a defesa de Piovani, o depoimento de Biancardi é essencial para comprovar a sua fala, já que, ao contrário do jogador, a influenciadora só comentou o assunto de forma indireta nas redes sociais.

Neymar entrou com a queixa-crime contra Piovani no ano passado. Houve uma proposta de conciliação mediante retratação e o pagamento de R$ 50 mil, opção que foi negada pela atriz.