Luana Piovani perde a cabeça e expõe filhos e relacionamento com Scooby: “Tivemos o filho juntos”

Atriz quebrou o silêncio depois de Pedro Scooby dar um celular para cada filho como presente de Natal

Eitaaa! Luana Piovani não fica calada mesmo se mostra cada vez mais faladeira diante a tudo que acontece na sua vida. Ontem (27), ela soltou o verbo diante do presente de Natal que seu ex-marido, Pedro Scooby, deu aos seus filhos. O que deixou a atriz irada foi o fato de que ele não controla o que as crianças consomem na internet.

“Tento falar com os meus filhos para falar como foi o Natal. Cada um ganhou um celular, eu me preocupo para caramba com o que meus filhos consomem na internet, eu tenho isto o que o Dom consome e não são coisas saudáveis, o Pedro deixa o Dpm assistir filmes adultos desde que ele tem quatro anos, ele assistiu Deadpool com 4 anos”, iniciou.

Luana ainda disse que tudo que pega no seu filho a deixa muito louca, resultando em uma treta. “Toda vez que ele não tem argumento, porque ele fica vulnerável e não temo argumentar comigo, ele começa a me agredir. Tô de saco cheio de ficar passando pano para malandro”, disse.

“Vem ser grosso comigo? Como cuidar se você não vai cuidar nada? Se você cuida ótimo, fala comigo, tivemos o filho juntos. Respeito a gente só conquista se a gente dá o respeito”, declarou.