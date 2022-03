Luana Piovani quebra silêncio sobre não deixar fotos dos seus filhos com Scooby no quarto do líder

A atriz disse que não vai dar autorização para que usem a imagem dos seus filhos para ganharem ainda mais dinheiro.

A língua dela é igual a um chicote, mas é um chicote extremamente justo e verdadeiro com os motivos que toda mãe entenderia. Luana Piovani trouxe à tona seus motivos por não deixar fotos dos filhos com Pedro Scooby no quarto do líder.

Luana Piovani desabafa nos stories (Foto: Reprodução)

“Sabe porque não é a mesma coisa que eu postar as fotos dos meus filhos no insta? Porque a Rede Globo ganha com os anúncios milhões, muito dinheiro com todos esse programas aí que vocês dão audiência, e eu não vou assinar uma autorização pra essa e pra todas as outras vidas tanto de vídeo quanto de foto, porque era assim que eles queriam, para eles encherem o rabo de dinheiro”, explica a gata daquele jeitinho que a gente já conhece.

Pedro Scooby com os filhos (Foto: Reprodução)

A musa finaliza dizendo que usa a conta dela no Instagram de forma privada e particular com mais de 4 milhões de seguidores e que essa é a diferença entre postar fotos dos filhos e autorizar seus materiais no BBB.

E quer saber de uma coisa? Errada não está, viu. Ela está fazendo seu papel de mãe, protegendo a imagem dos filhos de uma coisa que pode ser irreversível com esses contratos.