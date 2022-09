Luana Piovani não conhece Vanessa Lopes e questiona: “Quem é essa última moça?”

Pedro Scooby rebateu os comentários dos internautas

Mais uma daquelas histórias que a gente fica de butuca só vendo o circo pegar fogo, afinal os personagens são bons e não deixam a desejar. Luana Piovani se deparou com uma sequência de fotos de Pedro Scooby nas redes sociais e em uma delas os filhos dela com o surfista apareciam ao lado de Vanessa Lopes, a musa do Tik Tok. A atriz não deixou de questionar quem ela era e Pedro rebateu alguns comentários dos internautas.

“Quem é essa última moça”, escreveu Luana na publicação. Um internauta não perdeu tempo e ressaltou: “A ídola das crianças hehe…”.

Não sendo o bastante, uma outra internauta investiu: “Na vida eu sou a Luana… Eu hein… Uma pessoa quase pelada nesse grude com meus filhos? Naan…”. Pedro rebateu o comentário: “Ah, você julga as pessoas pela roupa? Entendi”.

Não é de hoje que Vanessa Lopes tem recebido ataques e hates na internet por causa de suas roupas provocantes. O que eu acho? Deixem ela em paz, tá feliz? Tá tudo certo!