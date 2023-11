Luana Piovani detona Xamã nas redes sociais: “Abusivo”

A atriz contou em seu Instagram, nesta quarta-feira (15/11), que viu uma postagem onde Iza ou Negra Li agradeciam o cantor Xamã por apoiar a um projeto

Luana Piovani usou os seus stories no Instagram para dizer o que pensa sobre Xamã e não teve papas na língua na hora de dizer que ele não cumpre suas funções de pai e que é abusivo. A loira ainda disse que Iza ou Negra Li postou um vídeo em agradecimento ao artista.

“Não sei se foi a Iza ou se foi a Negra Li, não sei qual das duas, mas sigo as duas e elas falavam de um projeto: ‘Obrigada Xamã…’ Gente, não dá para gostar do Xamã, ele é um homem abusivo, ele não é um bom poai e ele nçaok cujmpre com as resposabilidades dele, a mãe do filho dele é do mesmo escritório que eu de advogadas que pegam casos da vara familiar”, disse.

Ela ainda completou: “Não deixei de seguir nenhuma das duas, mas não dei like no post. Será que elas não sabem? Quem é de verdade sabe quem é de mentira, temos que ficar atentos a essas coisas a que tipo de alianças nós fazemos”, finalizou.