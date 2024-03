Luana Piovani desaprova educação de Pedro Scooby: “Comentando que mulher finge estupro”

Luana Piovani colocou a boca no trombone e acabou com a raça de Pedro Scooby mais uma vez. A atriz desaprova a educação que o seu filho mais velho, Dom, está recebendo ao morar com o pai no Rio de Janeiro e ainda contou que não recebeu ajuda do genitor para a festa de um dos filhos porque ele estava no Lollapalooza.

“Fui e fiz até onde Deus me permitiu. Agora, oro, torço e ser mãe nas férias. Parece mesmo bem mais fácil. A sensação que tenho é que meu filho está trocando uma alcatéia de lobos por uma de hiena”, iniciou.

“Miudo de 12 anos comentando que tem mulher que finge estupro, cantando interpretes duvidosos e compositor filho de assassino, chamando criança de cria e naturalizando palavrões no vocabulário. Peço a Deus que provenha”, completou.

Luana ainda fala sobre a festa de aniversário de um dos filhos: “Não tive ajuda para festa do nosso filho porque genitor estava engajado no festival de música. 3 filhos esperando para cá, uma outra com a mão pra lá e bora mostrar como transitar de surfista para influencer. Acordava às 5 para pegar onda, agora chega as 5 dos eventos e com pochete transversal que é cool.