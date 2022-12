Luana Piovani critica Farofa de Gkay e jogadores da seleção brasileira: “Tanto constrangimento”

A atriz aproveitou a oportunidade e também criticou a atitude dos jogadores da seleção brasileira de ostentarem uma carne folheada de ouro, enquanto muitos brasileiros não tem o que comer.

Enquanto alguns lutam e cobram a Gkay por um convite para a Farofa, outros não demonstram o mínimo interesse em comparecer ao evento. Na manhã desta terça-feira (06) a atriz Luana Piovani utilizou suas redes sociais para criticar a festa promovida pela influenciadora Gessica Kayane.

Insinuando que até a farofa (alimento) não queria ser associada ao evento de três dias que se iniciou ontem (05), a atriz publicou um story com a seguinte legenda: “A Farofa está querendo chamar ‘farinha’, de tanto constrangimento.”

Ao que tudo indica, Piovani acordou afiada hoje, pois, além da festa de aniversário da influenciadora, ela também criticou a ostentação feita pelos jogadores da seleção brasileira, que estão no Catar para competir pela Copa do Mundo 2022, e que em um momento de descontração entre os jogos do campeonato, publicaram fotos e vídeos comendo uma carne folheada a ouro que veio a custar cerca de R$ 9 mil.

“Falando em acompanhamento de carne, e o churras de ouro? Tem graça também fazer coisas sem que todos saibam. Para que ‘rir’ de quem come osso?”, alfinetou Luana, que não julga o gasto feito pelos jogadores e sim o fato deles exporem essa ostentação, quanto muitos brasileiros estão tendo apenas o básico para se alimentar ou até mesmo passando fome.