Luana Piovani anuncia que participará do Carnaval e anuncia exigências

Vish! Luana Piovani soltou o verbo no seu Instagram dizendo que pretende vir para o carnaval no Brasil e estourar a boca do balão. A musa não deixou de ironizar a sua possível vinda para o carnaval e disse que a verdadeira competição é entre as mulheres que participam da festa. A atriz ainda ressaltou sua vontade de sair na Sapucaí.

“Estou querendo me organizar para passar um carnaval no Brasil. Quero levar vários amigos daqui, ‘gringolândia’ toda implora para ir para o Brasil”, explicou, dizendo que já está analisando os detalhes da sua viagem com calma.

“Acabei de descobrir que eu não tenho roupa para ir para o Carnaval, porque agora o desfile da Sapucaí é no camarote, né? E já tinha uma tendência das madrinhas de bateria [brilharem] nos camarotes. Mas agora oficializou.”

“Tem que ter carisma, samba no pé, samba-enredo na boca, e uma roupa maravilhosa, as pessoas têm que ficar impactadas com a sua aparência. Agora o bacana é você estar fantasiada de madrinha de bateria no camarote. Daí as mulheres, que já concorrem entre si a vida inteira, têm esse desespero por estarem gostosas, lindas, maquiadas, perfeitas e pintam a sobrancelha, e grudam cílios, e fazem o laser, injetam os troços, enfim”, disse.