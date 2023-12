Luana Piovani alfineta após Pedro Scooby comprar carrão para mãe

Contei para vocês que Luana Piovani está com a paciência esgotada com Pedro Scooby. Ontem (20), ela mandou uma direta para ele, falando sobre ele ter usado o seu dinheiro e mais no final da tarde ela se deparou com o vídeo dele presenteando a mãe com um carro zero. Claro que ela não ficou calada e usou as palavras de uma seguidora para hablar.

“Toma dinheiro seu, mas acabou de dar um ** e faz aquela ceninha de ‘Graças a Deus eu pude dar um ***”’, a artista escondeu algumas palavras com emojis. “Como se fosse um pobre coitado. Eu odeio gente carreirista que só sobe na vida de montar nas costas de alguém. A conta dele vai vir alta, amiga. Pegue sua pipoca e sente na frente do telão. Vamos assistir a queda, a gente avisou”, a seguidora finalizou.

Na legenda da imagem, Luana alfinetou seu ex-marido com uma declaração certeira: “Valia a pena checar se a carta de motorista tá válida, porque regra ali não tem vez”, a loira detonou.