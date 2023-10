Luan Santana não transa, faz amor e já fez no capu do carro com duas mulheres ao mesmo tempo

O cantor deu uma entrevista exclusiva para o jornalista Leo Dias e falou com detalhes os fatos mais inusitados de sua vida pessoal.

Gente, não é que Leonardo estava belíssimo de Prada entrevistando o cantor Luan Santana. Detalhe: Leonardo está solteirooooo novamente, meus amores. Minutos antes de se apresentar no seu festival, LuanCity, o sertanejo fez questão de responder umas perguntas para lá de picantes do jornalista.

Então, Leo Dias não perdeu tempo e já começou perguntando qual foi o lugar mais inusitado em que você transou, Luan foi categórico e respondeu: “não transo, eu faço amor. Não importa se é romance de uma noite, eu sempre faço amor”.

Um lugar que ele confessou de ter transado que considera inusitado foi em cima do capu do carro na garagem do motel no começo da sua carreira e já fez ménage.

Uma coisa que ele disse que abomina no sexo é tapa na cara, segundo o cantor, ele não se importa em dá tapa se a moca pedir, mas ele não aceita levar e o que ele gosta entre quatro paredes é de beijar durante o sexo.