Luan Santana mostra pezinho fofo número 39/40 em podcast

O cantor mostrou o pé e a apresentadora Tata não deixou de dizer que o pé do cantor é bonitinho e arrumadinho

Olha ele! Luan Santana já pode atacar como vendedor de pack do pezinho fofo tamanho 39/40. O cantor tirou o sapato e levou o pé para cima da mesa para que as apresentadora pudessem avaliar o seu pé. Tata e Boo não deixaram de dizer que o pé do artista é bonitinho.

“Ah pé pequeno, gente”, dispara Boo Unzueta. “Calço 39/40″, diz ele após Tata dizer que seu pé é pequeno. “Nossa parece melhor, seu pé é bonitinho, arrumadinho”, declara Tata, ressaltando que elas poderiam dividir sapatos.

O artista mostrou o seu pé após ser desafiado na brincadeira que as meninas faziam no podcast que desafiava o cantor a mostrar o pé. Elas ainda brincaram que ele estaria com chulé.