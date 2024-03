Luan Santana faz aniversário e Jade Magalhães se declara: “Me inspira”

Jade Magalhães emocionou as fofoqueiras que amam um relacionamento. A musa compartilhou fotos ao lado de Luan Santana e parabenizou o seu amado pelos anos de vida. Ela ainda fez um relato emocionante na legenda, dizendo que ele a inspira. Fofos, né?

“Antes de aproveitarmos muito o seu dia, quero deixar aqui registrado. Enquanto te olho há só alguns passos de mim, eu agradeço pela sua vida, por poder viver, crescer e sorrir com vc! Parabéns meu amo! Que você viva o extraordinário! Conheci um menino sonhador e hoje, tenho orgulho do homem que vc se tornou, realizando todos os desejos do seu coração. Desejo um novo ciclo repleto de bons momentos, prosperidade, e luz! Te amo e amo o que somos juntos. Amo te ver sorrindo pra mim e amo a leveza dos nossos momentos

que Deus te permita ser luz na vida das pessoas. Você me inspira”, escreveu ela na legenda.

A publicação recebeu diversos comentários dos fãs do casal e artistas que apoiam e torcem pela união.