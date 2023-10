Luan Santana dá guitarra autografada para garota de 9 anos que vende rosas

A pequena contou que vendia rosas para juntar dinheiro para comprar o instrumento musical e ele presenteou ela com o próprio

Luan Santana foi parar na boca do povo ao fazer um super show em Tupã, em São Paulo, na quinta (12). O cantor chamou uma garotinha de 9 anos que vendia rosas no show para subir ao palco e contar a sua história. A pequena explicou que vendia rosas para comprar uma guitarra e acabou ganhando o instrumento do cantor autografado.

“Tem uma guitarra sobrando aí para ela? Pega uma guitarra para ela que eu estou mandando e vou dar de presente para ela. Essa aqui [guitarra dada por Luan para a menina] é abençoada, essa aqui já gravou um monte de coisa. Deixa eu autografar para você”, disse Luan Santana para Maria Luiza de 9 anos.

Não é de hoje que Luan mostra ser um gentleman com sua audiência e com seus fãs, né?