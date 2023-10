Luan Santana confirma que já pegou Yasmin Brunet

Em entrevista para Léo Dias, o cantor confirmou que já pegou Yasmin e diz que ela é amiga de sua irmã

Léo Dias conseguiu arrancar de Luan Santana o que a gente mais queria saber, seu possível envolvimento com Yasmin Brunet. Em entrevista antes de subir no palco no Estádio Beira-Rio ele confirmou que os dois já se pegaram e ainda diz que ela é amiga de sua irmã

“Cadê a Yasmin?”, dispara Léo Dias que bate de frente com as negativas de Luan. Logo o jornalista alfineta ainda mais atrás da verdade diante dos fatos, questionando se ele já pegou ela.

“Que Yasmin? Brunet, né? Deve estar lá em São Paulo, o que está querendo dizer. Eu vi notícias que a gente estava namorando. Eu sou seu fã cara, você é o único que consegue arrancar da gente as coisas. A Yasmin é amiga da minha irmã… Já”, finalizou confirmando a pergunta.