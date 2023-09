Louro Mané choca público do Mais Você ao pedir sexo e web vai à loucura

Na abertura do Mais Você desta quarta-feira (6), o papagaio cantou e pediu sexo: “Acordou doido de tesão”

Minha gente, o filho do saudoso Louro José tá todo trabalhado na ousadia hein? Na abertura do programa Mais Você desta quarta-feira (6), nosso querido Louro Mané chocou o público cantando e plenos pulmões a música Sexo, do Ultraje a Rigor. “Eu quero sexo!”, pediu o papagaio. O humorista Paulo Vieira foi um dos telespectadores que se impressionou com a cantoria: “O Louro hoje acordou doido de tesão”, comentou ele.

Todos os dias, o Louro Mané começa o programa cantando uma música e a canção escolhida para esta quarta, data conhecida como Dia do Sexo, foi bem temática. O fantoche cantou versos da música Sexo, que dizem: “Sexo / Como é que eu fico sem sexo? / Eu quero sexo / Me dá sexo”. Ana Maria Braga deu risada com a eloquência de Louro Mané e comentou: “Você não tem idade pra isso, não, papagaio”. O mascote logo rebateu: “Eu sou adolescente, estou com hormônios explodindo”.

A apresentadora acrescentou o fato de ser Dia do Sexo e já deixou um pensamento de acordo com a data também: “Você pode até transar hoje, mas não espere ligação amanhã. Porque amanhã é o Dia da Independência”. Nas redes sociais, o público logo reagiu à performance animada do papagaio:

“O Louro a plenos pulmões [cantando] ‘eu quero sexo’. Que delícia ser brasileira”, escreveu uma telespectadora.

“Achei um pouquinho constrangedor o Mais Você começando hoje com o Louro Mané cantando Sexo do Ultraje a Rigor a plenos pulmões”, disse um internauta.

“O Louro Mané querendo sexo às 10:38 da manhã”, se impressionou outro.

“10:30 da manhã e tem um papagaio de plástico na TV cantando que quer sexo… Como explicar o Brasil?”, questionou o telespectador