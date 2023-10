Lorelay Fox afirma que Blogueirinha sacrificou sua filha por fama

Ao participar do programa Pra Variar, da DiaTv, a drag queen e youtuber fala um pouco sobre a morte da filha da Blogueirinha.

Amores, estava eu me aprontando para a minha caminhada no Leblon com as amigas e meu celular toca e simplemente me mandam essa mensagem que Lorelay Fox afirmou no programa Pra Variar, na emissora digital DiaTv que a Blogueirinha “considerada além de grande sensação e também o grande IT de 2023” teria sacrificado sua filha Xayennne em troca de uma fama.



Para quem não sabe, queridíssima Lorelay é colega de emissora da blogueirinha e apresentadora no DiaTv, o programa LoreLive e Arquivo Oculto. Lorelay afirmou que essa pauta para o seu programa Arquivo Culto durante uma entrevista para seus também colegas de emissora Caê Vasconcelos e Paula Riemer durante sua participação no Pra Variar.