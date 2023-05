Lore Improta volta a falar de fãs que ultrapassam o limite com Léo Santana

Dançarina e esposa do cantor contou detalhes sobre o incômodo que algumas fãs causam ao encontrar o GG da Bahia em entrevista ao ‘Venus Podcast’

Lore Improta soltou o verbo mais uma vez diante do assédio que Léo Santana sofre com alguns fãs incontroláveis. A dançarina e esposa do GG da Bahia contou detalhes sobre os casos em entrevista ao ‘Venus Podcast’, não deixando de dizer que algumas perdem o respeito por ela.

“Eu sou a mulher e estou do seu lado, isso precisa [ser] respeitado. Não é sobre uma mulher te admirar, falar que você é lindo e querer uma foto. Você é lindo mesmo e que massa que ela queira uma foto contigo. Pra mim não é [esse] o problema’. E ele falou: ‘é, eu sei’. É falta de respeito mesmo! Eu sou esposa dele”, desabafou ela.

Vale ressaltar que não é a primeira vez que ela reclama do assédio de algumas fãs, principalmente, no carnaval com o estouro de ‘Zona de Perigo’.