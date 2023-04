Lobão chama Lulu Santos de diva e traiçoeiro, e chama CPM 22, Paulo Ricardo e Titãs de Lixo

No áudio, o cantor garante que quer o máximo de distância dos artistas que ele está citando: “É tudo lixo! “

Amores, mais cedo contei para vocês que o cantor Lobão teve um áudio vazado, onde ele esculacha o apresentador Serginho Groisman, porém, esse não foi o único áudio do cantor que vazou. Em outro, que também foi revelado pela colunista Fabíola Reipert, no programa Balanço Geral, o cantor brasileiro detonou outros grandes artistas como Lulu Santos, Paulo Ricardo e as bandas CPM 22 e Titãs.

Ao falar de um dos maiores nomes da música brasileira, Lulu Santos, Lobão afirma que apesar de gostar do colega de profissão não vê motivos para manter relação com o mesmo, já que ele é traiçoeiro e instável emocionalmente.

“Eu gosto do Lulu, Etc e Tal, Gostaria de tê-lo como irmão, mas não que ele tenha o que me acrescentar sabe? Ia ser legal pra caramba, mas não tem porque a gente ficar se rasgando. Porque é tudo que ele quer né, Lulu é uma diva, conheço ele como a palma da minha mão. Lulu é um cara ciclo-tímico, hora ele está assim, hora assado, Ele pode se tornar um cara muito traiçoeiro, muito instável emocionalmente e todo mundo sabe disso”, afirmou o rockeiro.

E não parou por aí, o cantor também detonou outros grandes nomes da música, Paulo Ricardo e as bandas CPM 22 e Titãs, afirmando que quer todos eles são uns “lixos” e que quer distância deles.

“Tanto o Paulo Miklos, quanto o Paulo Ricardo, CPM 22. É tudo banda lixo! O próprio Titãs,todo mundo já falou que a própria apresentação do Titãs tá horrível. Então, ficar próximo desses caras é roubada, porque eles estão se sucateando, né? Estão fazendo show de qualquer maneira e a gente entrando do lado deles, a gente se associa a essa imagem, né? Então quanto mais distância desses caras eu quero, melhor, né?”, garantiu Lobão.