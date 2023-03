Lívia Andrade rebate críticas na web: “Eu tô lá pra isso”

Apresentadora foi criticada depois de colocar Key Alves em maus lençóis no Domingão com Huck

Depois de dar o que falar na web, Lívia Andrade foi rebater alguns comentários no Twitter. Vale ressaltar que ontem (12), ela deixou Key Alves com a cara no chão ao comentar sua lista de peguetes ao lado de Gustavo. Para quem não sabe, na lista tinha João Gomes, que estava presente no programa da Globo.

“Desnecessário é expor os nomes das pessoas em rede nacional! Eu tô lá pra isso, lembrar algumas coisinhas e perguntar coisas, esse é o quadro”, disse ela.

O tweet do internauta dizia que ela cortou o clima de romance entre Gustavo e Key Alves. “Não tinha coisas mais necessárias para perguntar?”, questionou.