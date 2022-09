Filha de Tiago Leifert e Daiana Garbin completa 1 ano de tratamento

Lua está se tratando do câncer nos olhos

Ai, meu Deus, escorreu uma lágrima dos meus olhos. Ai… Lua, a filha de Tiago Leifert e Daiana Garbin completou 1 ano do tratamento de câncer nos olhos (Retinoblastoma). Os pais estão em preparação para um evento de conscientização sobre a doença em várias cidades do Brasil.

No dia 17 deste mês, os pais da pequena estarão no Parque Ibirapuera, em São Paulo, para promover o evento que seguirá por muito anos, de acordo com os progenitores.

“De Olho nos Olhinhos. Assim passamos os últimos meses aqui em casa, atentos. Nossa Lua vai completar 1 ano de tratamento e decidimos lançar uma campanha de conscientização sobre o Retinoblastoma. Precisamos que vocês nos ajudem a espalhar INFORMAÇÃO! Quanto mais cedo o diagnóstico, maiores as chances de cura. Temos que ficar de OLHO NOS OLHINHOS!”, alertaram os pais de Lua.