Linn não está no pódio de ninguém, mas está ligada no jogo!

Linn não está no pódio de ninguém, mas está ligada

A cantora já percebeu algumas movimentações e principalmente como a tratam

Nesta segunda-feira, (24), rolou o Jogo da Discórdia de toda segunda! Ele consistia naquele velho e bom pódio da final de cada participante, que gera mil teorias e tretas em quem não sobe em nenhum. Arthur Aguiar, Jade Picon, Naiara Azevedo e Linn da Quebrada não foram chamados para nenhum pódio, mas a última está atenta.

O programa acabou com a cantora indo para a área externa da casa como uma boa mocinha decepcionada que depois se tornará a grande vilã se vingando dos personagens.

Mais tarde, em conversa no gramado, Linn revelou que já notou que as pessoas não se preocupam com ela e sim, com o público. “As pessoas ficam ‘Ah, será que eu falei algo de errado?’, as pessoas não estão preocupadas comigo, estão querendo se proteger. Com medo do que o público vai achar”. Será que ela está falando de Laís? Que a chamou de ‘ele’ no torpedo e só se justificou depois que Tadeu comentou sobre o pronome que deve chama-la? Hm, estamos de olho.

Foto: Reprodução

Continuando a conversa com Arthur, ele comentou que diferente de outras edições nada acontece e que o jogo está morno. A atriz o alertou que as pessoas estão fugindo de atritos para manter a paz… Craque do jogo é ela!

E, para encerrar, Linn falou também sobre voto: “Esse é um jogo de abandono. Quem você vai abandonar essa semana? Que é o voto. O voto é um abandono. A gente vai muito nisso de quem quer que fique, mas é um abandono. Quem você vai abandonar? Posso soltar sua mão?”.

Foto: Reprodução

É, pelo jeito não ter ficado em nenhum pódio pegou muito mal para Linn…