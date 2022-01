BA-BA-DO! Leo Picon é contra jogo de Tiago e dispara: “Entretenimento pra idoso no SBT”

O irmão de Jade Picon está revoltado com o jogo paz e amor do neto do Sissi

O irmão de Jade Picon está revoltado com o jogo paz e amor do neto do Sissi

Desde que Tiago Abravanel revelou que quer um jogo de paz, amor e harmonia no BBB22, ele está sendo massacrado na internet que se acostumou com a Mamacita, Karol Conká, e fogo no parquinho. Entre os revoltados está o irmão de uma participante: Leo Picon.

Foto: Reprodução

O empresário postou em seu Twitter na tarde desta segunda-feira, (24): “Nós da família Picon não concordamos com a Abravanelização do BBB. Igreja é na Record, Entretenimento pra idoso no SBT. BBB é guerra. Quero ver a Jade fritando os 7 que votaram nela 1 por 1. Se tiver que ser no amor vai no amor; se tiver que ser hostil, vai ser hostil!”.

nós da família Picon não concordamos com a Abravanelização do BBB



Igreja é na Record

Entretenimento pra idoso no SBT



BBB é guerra. Quero ver a Jade fritando os 7 que votaram nela 1 por 1



Se tiver que ser no amor vai no amor

Se tiver que ser hostil, vai ser hostil!#paz 😂😂😂 — Leo Picon ♥️ ◟̽◞̽ (@LeoPicon) January 24, 2022

O post se deu, após os participantes se reunirem em uma rodinha no jardim cantando, dançando e cirandando. Um retiro espiritual né?

Foto: Reprodução

Em seguida, o irmão de Jade continuou: “Falei na brincadeira. mas é sério”. E é muito sério, Léo! Estamos com você nessa jornada por um BBB com tretas e briga por votos e feijão…

falei na brincadeira.

mas é sério. — Leo Picon ♥️ ◟̽◞̽ (@LeoPicon) January 24, 2022

E, aliás, a irmã de Léo está lhe dando muito orgulho, pois Jade está muito acordada para o jogo, fazendo alianças e se posicionando. De planta e metida, ela não tem nada!