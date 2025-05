Linn da Quebrada rompe o silêncio sobre seu vídeo polêmico pelas ruas de SP

Gente, estou aqui toda agasalhada e enrolada no meu edredom, pois a frente fria chegou com tudo no Rio. Aproveitei esse climinha frio para assar alguns pães de queijo recheado com nutella para comer, quando recebo um áudio da minha amiga de Santa Teresa falando da Linn da Quebrada. É meus amores, meu lanchinho vai virar carvão, porque não posso deixar de ouvir esse babado.

Acontece que a cantora decidiu romper o silêncio e deu detalhes sobre o seu tratamento contra a depressão e o processo de desintoxicação a que foi submetida. No mês de março, a ex-participanteda 22ª edição do BBB (TV Globo), foi flagrada pelas ruas de São Paulo e precisou ser internada. Em entrevista, ela confessou que estava passando por um momento de “desequilíbrio”.

Neste domingo (11), Linn comentou sobre o processo pelo qual passou para se recuperar e poder retomar sua carreira. “Me internei, mais que fui internada: me internei. Foi um momento muito bom (…) Foi um processo intenso”, disse a artista em entrevista à drag queen Bianca DellaFancy.

A cantora explicou que acabou vivendo esse momento de desequilíbrio por conta de uma crise de bipolaridade e depressão. “Aliada à minha depressão, eu entrei num processo de mania. Tava tomando antidepressivos e, dentro do meu processo, a gente entendeu que talvez eu tenha bipolaridade, e entrei num desequilíbrio”.

Depois disso, ela revelou que começou a fazer uso de substâncias. “Entrei num processo de uso abusivo de substâncias, nisso foi preciso que eu me cuidasse. Não foi a primeira vez que fiz uso abusivo de substâncias. É um processo bem delicado de compreender. Nós sabemos como, muitas vezes, nossa comunidade é atravessada pelo uso de substâncias”, disse.

Além disso, Linn decidiu comentar pela primeira vez sobre o vídeo que viralizou no mês de março. Na gravação, ela foi filmada andando pelas ruas de São Paulo ao lado de um homem não identificado. A cantora afirmou que quando o vídeo repercutiu nas redes, ela já estava internada na reabilitação.

“A exposição do vídeo me deixou muito vulnerabilizada, mas não me pegou porque eu já estava internada. Recebi muito mais amor do que qualquer outra coisa. Fui muito acolhida”, disse ela.

Ao ser questionada sobre o que ela estava sentido naquele momento de sua vida, Linn disse que estava passando por um “desequilíbrio psíquico”. “Sobre aquele momento, não tenho muito o que falar. Foi um momento de desequilíbrio psíquico, mental, psicológico”, explicou.

“Eu estava alienada de mim mesma, fugindo de mim, das pessoas que queriam que eu ficasse bem, fugindo de casa. Estava querendo afundar cada vez mais. Até que chegou o momento que as pessoas conseguiram me resgatar, me convencer que era preciso ser internada e aí passo por um momento de desintoxicação”, completou.