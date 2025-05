Liniker irá fazer uma participação na reta final de Garota do Momento

Meus amores, estou aqui comendo o meu avocado toast com salmão e tomando o meu amado cappuccino de pistache na beira da piscina do Copacabana Palace, quando recebo uma mensagem da minha amiga do Cosme Velho sobre a Liniker.

Acontece que a cantora fará uma participação na reta final da novela das seis da Globo. Ela irá gravar sua cena na próxima quarta-feira, dia 28 de maio, quando fará um show especial na reinauguração da boate de Lígia, vivida pela Palomma Duarte.

Essa apresentação de Liniker será um show em homenagem á comunidade LGBTQIA+. O palco será o mesmo que, anteriormente, foi incendiado por Juliano (Fábio Assunção), numa das cenas mais impactantes da novela.

Na história, O vilão verá Clarice (Carol Castro) com Gregório (Rocco Pitanga) no local e entrará no local fazendo o maior escândalo. Em seguida, veremos uma briga generalizada entre Clarice, Gregório e Juliano, e Lígia expulsará o crápula de seu estabelecimento. Para se vingar, ele jogará gasolina no estabelecimento e ateará fogo.

Lígia correrá risco de morte em meio ao incêndio, mas será salva por Beto (Pedro Novaes) conseguirá salvar a mãe. Infelizmente, a boate ficará totalmente destruída. Compadecido da situação da mãe, o jornalista formará um mutirão com seus amigos para a reconstrução do local.

A partir dos capítulos dos dias 20 e 21 de junho, o local será reinaugurado com vários shows especiais. No episódio do dia 23 de junho, Liniker será a convidada especial do local, num evento com público LGBTQIA+.