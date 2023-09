Linda Evangelista revela que foi abusada pelo seu ex-marido 

A supermodelo confessa que só conseguiu falar sobre o assunto após Gérald Marie ter sido acusado por outras 7 mulheres.

Meus amores, quem olha para todo aquele glamour em cima das passarelas não imagina as barbaridades que pessoas como a supermodelo Linda Evangelista passam. Em um trecho da série documental “As Supermodelos”, que é produzida pela Apple TV+, a canadense abriu o seu coração sobre alguns absurdos que ela passou em sua vida.

Logo de cara, a Supermodelo fala sobre o seu antigo relacionamento com o ex-chefe da tradicional agência Elite Models, o Gérald Marie, com quem ela ficou casada durante 5 anos.

“Aprendi que talvez estivesse no relacionamento errado. É mais fácil falar sobre uma relação abusiva do que sair dela. Eu entendo disso, porque vivi isso. Se fosse apenas uma questão de dizer: ‘Quero o divórcio…’ mas não funciona assim”, iniciou Evangelista.

Continuando, Linda conta que o ex-marido só aceitou que ela colocasse um fim na relação, pois ela aceitou deixar todos os bens materiais com ele, mas ela não se arrepende, afinal, ela ganhou sua liberdade.

“Nos casamos quando eu tinha 22 anos e eu me livrei aos 27. Ele me deixou ‘sair’ desde que ficasse com tudo. Mas eu estava a salvo e consegui minha liberdade”

Por fim, ela confessa que só conseguiu forças para falar sobre o assunto abertamente, após outras 7 mulheres terem acusado Gérald de violação e abuso sexual.

“Graças ao poder de todas essas mulheres que se apresentaram, Deus as abençoe, isso me deu coragem agora para falar”, finalizou a modelo.