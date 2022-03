EITA! “Ela jogou sujo”, dispara Paulo André sobre discurso de Lina ao indica-lo!

O atleta não gostou nada nada das palavras que a atriz usou ao indica-lo ao paredão

Caro(a) leitor(a), o Paulo André não gostou nadinha nadinha do discurso de Lina ao indica-lo ao paredão neste domingo, (27), viu? O rapaz desabafou com seus amigos da Disney pós formação e disparou que ela jogou sujo, acredita?

É que no discurso, a atriz disse: “Não queria indicar um deles [Scooby, Paulo André e Douglas], mas não vejo outra opção. A melhor opção agora para mim é indicar o PA. Ele interferiu diretamente na minha liderança, por ter tirado duas pessoas do meu VIP, já tivemos um atrito no passado e nos resolvemos, mas estou numa saia injusta”, argumentou. Essa interferência foi o fato de Paulo André ter dado o monstro da semana a Eslovênia e Lucas, que estavam entre os escolhidos do VIP da líder e foram para Xepa.

Começou a consequência #LINNA indica #PA direto ao paredão sem chance do bate volta #bbb #bbb22 paredão pic.twitter.com/l4E9rcwuhw — S U R T A D O🤪 (@phellipeas) March 28, 2022

Mas, segundo PA, a cantora riu da situação após ele escolher o casal e que esse argumentou foi um jogo super sujo. “Tipo, não queria usar essas palavras, mas ela [Lina] jogou sujo falando ‘ah tirou duas pessoas do meu VIP’, ela riu da situação, qual é?”, disparou o atleta. Scooby até tentou colocar panos quentes e amenizar dizendo que eles deram a liderança para a cantora de coração e PA disse que a questão não era essa e Douglas concordou.

“Não ‘tô falando disso, Scooby! Mas eu ter feito a parada [dar o monstro a Lucas e Eslô] e ter rido aqui falando ‘é isso mesmo’ e no ao vivo dar uma dessa, mano? O discurso dela ‘tava perfeito, perfeito! Mas, ela usar ‘tirou duas pessoas do meu VIP’, porra! ‘Tava rindo do bagulho aqui! Então quando aconteceu devia ter falado: ‘Pô, PA, beleza! É movimento de jogo, mas de fato fiquei sentida’”, encerrou Paulo André.

Logo depois que o programa acabou, PA desabafou sobre a indicação de Lina. Depois de dizer que a artista jogou sujo, falou:



O que vocês acham? #BBB22 pic.twitter.com/CCfd14UTi0 — SPLASH CELEBS (@Splash_Celebs) March 28, 2022

É, minha gente, será que a única mulher que poderia vencer o programa, perdeu as chances depois dessa indicação? Sei não…