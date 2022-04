“Mas você não está no paredão!”: Natália fala sobre si e leva patada de Lina

A cantora não gostou da comparação da mineira e por ter sido interrompida por ela…

Desde que Paulo André indicou Lina ao paredão neste domingo, (3), a cantora e atriz não está nada bem. Ela está com muito medo de sair, pois não sabe que é um paredão falso, e está tremendamente apreensiva com a situação. E Natália, que se diz amiga não ajudou não…

Ao desabafar com a mineira e com Jessilane, Lina disse estar com medo de ser eliminada e de ser resumida aos conflitos que teve com Douglas Silva e Paulo André durante o reality show. “Eu tô muito preocupada com isso, porque não sou só isso, dos conflitos que vivo”, desabafou e foi interrompida por Natália: “Vamos ser sinceras ao falar de conflitos, amiga? Eu sou a mais ferrada daqui”. E levou uma patada: “Mas você não está no paredão agora, eu estou!”. A Natália não ajuda né?

Depois, a cantora chorou na varanda e foi consolada por Jessi. A bióloga enalteceu a amiga e a confortou: “Você fez uma trajetória lindíssima! Você foi muito jogadora! Você foi muito intensa com tudo que você viveu aqui! Acredito em você. Confia que vai dar certo”, disse a amiga. Quando Lina começou a chorar, Jessi pediu para ela parar, mas ponderou: “Quem sou eu para pedir para alguém não chorar né?” e riu.

