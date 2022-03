Queridinha do Boninho? Internautas apontam que Lina está sendo favorecida em ‘Prova do Líder’

Inclusive, Pedro Scooby e Gustavo também já perceberam…

Bom, que Lina é favorita da maioria dos artistas nós já sabemos, mas pelo jeito o Boninho também gosta bastante dela viu? E quem reparou foram os telespectadores do ‘BBB22’ que estão achando que a cantora está sendo favorecida na ‘Prova do Líder Resistência – Avon’.

Lina favorecida na prova do líder. Será? (Foto: Reprodução)

A prova consiste em ficar abraçado em um batom gigante que se inclina e ainda tem chuva, calor, jatos de água e vento.

E quem está assistindo a prova acusou a produção de soltar mais água no duto de Arthur Aguiar e menos no de Lina. E Pedro Scooby e Gustavo que estão próximos dos participantes apontaram a situação também. “Vou te falar, o duto do Thurrar [Arthur] sai muito mais do que dos outros”, disse o surfista com o coro de Gustavo: “O da Lina nem ‘tá saindo”. Scooby então insinuou: “Hm sei não…”.

Até o Scooby mandou o papo. Os brothers perceberam que a posição que o Arthur está é onde está saindo mais água, já a da Linna… #BBB22pic.twitter.com/UqoGNhzk3f — QG Arthur Aguiar. ✨🍞 (@qgaguiarthur) March 25, 2022

Produção, bora ser imparcial, olha o fluxo de água da Linna… pic.twitter.com/MGGZItB0zL — Anna 🪂🍺 ☢️🧺 (@anajudolph) March 25, 2022

a diferença tá bizarra, toda hora os meninos comentam. #BBB22 pic.twitter.com/YljkO62z5f — Landy ✨🍞 (@tuitalaandy) March 25, 2022

Bom, ao que tudo indica os internautas não estão vendo coisa não! E aí leitor(a)? Será que temos uma favorita da produção que nem na edição anterior? Cala-te boca!