Ela é o poder! Festa de Lina é aclamada e a sister faz performance baphônica!

Inclusive, Pedro Scooby enalteceu a festa da cantora e atriz

Ela deu o nome! A festa “House of Quebrada” da líder Lina, nesta quarta-feira, (30), foi M A R A V I L H O S A! Não há como não enaltecer…

A festa já começou com uma “linnda” performance da líder da semana — até hoje a noite, (31), — que levou os homens da casa ao delírio e com berros de Douglas Silva: “Faz teu nome!”. E uma coisa tem que ser dita: O fair play deles é impressionante! A Macholândia e as Comadres sabem separar jogo de convivência. Lina deixou a todos de queixo caído…

Começouuuuuu a Festa da Lina! 🌈🎉💫 A House of Quebrada tá ON 😎 #RedeBBB #BBB22

Depois, foi só alegria! Teve performance dos meninos que dançaram a noite toooooda e muita cantoria. Inclusive, eu acho que foi a melhor festa dessa edição e todas as músicas eram animadíssimas. Fora a decoração que era um show a parte e a equipe de cenografia da Rede Globo está de parabéns!

E aliás, tem um momento maravilhoso da festa que é Eli e Lina dançando na sala da casa e com um inglês de centavos que parecia que o publicitário estava resmungando…

Lina fez teu nome não somente na festa, mas na história do ‘BBB’, sem dúvida alguma! “HOUSE OF QUEBRADA” foi um dos assuntos mais falados no Twitter!

Lina lendária 10

A MELHOR FESTA DO BBB.

Festa linda é histórica! #LinaCampeã



HOUSE OF QUEBRADA

a lina tá linda demais nesse house of quebrada #bbb22