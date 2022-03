Lina aconselha Laís sobre Arthur Aguiar e desmente comparação com Juliette e Dourado

A cantora é tão justa e paciente assim como Rafa Kalimann

É, Laís bem que tentou fazer a caveira de Arthur Aguiar e dizer que ele se comparou com Juliette e Dourado, mas não rolou muito. É que Lina, que era quem estava conversando o ator no momento em que ele citou os dois campeões foi defende-lo para Laís depois do ‘Jogo da Discórdia’ desta segunda-feira, (14).

“Eu não acho necessariamente que ele se comparou. Ele citou, mas não se comparou”, disse Lina a Laís, que continuou insistindo dizendo que ele disse que joga com o público como eles. Mas Lina dá conselho importante para a médica: “Arthur fica pedindo pra gente repetir o que falou, porque ele quer que a gente se enrole. Quando ele pede ‘ah me explica melhor isso’ é porque ele sabe que na hora de expor podemos abrir mais portas do que você vai entrar. Fez isso com você, fez comigo”, e encerrou dizendo que Arthur ganhou mais acolhimento do que Jade Picon pelas posições dele que foram coerentes com o que ele disse.

Linna dizendo pra Laís que o Arthur em momento algum se comparou com Juliette e Dourado, apenas citou. (Arthur quando falou dos dois conversava com ela.) pic.twitter.com/8FT6128qp6 — Arthur Aguiar ✨🍞 (@Aguiarthur) March 15, 2022

Lina explicou tudo aqui, Laís chega tá esgotada de tanto que ele queria comer a mente dela pic.twitter.com/FJO53qD5UD — aline titia do Theo (@Flopscomenta) March 15, 2022

Depois, no quarto Lollipop ela contou a história novamente para Eliezer, Eslovênia e Vyni. “Ele estava conversando com a Lina e primeiro, que ele está se posicionando num lugar e se comparando a Juliette. ‘Juliette ano passado jogava sozinha, era a única pessoa da casa que eu via jogando sozinha com o público lá fora. Foi o que eu falei no meu ao vivo’, ele falou desse jeito”, contou a médica, que disse que em seguida Arthur disse que Lollipop era o grupo que joga junto. E que, na visão dela, ele quer acabar com o quarto por se protegerem — e o público quer acabar com o quarto, porque vocês são muito chatos, viu Lala?

A Laís falando a visão dela acerca do jogo do Arthur, que ele tá de posicionando num lugar e se comparando com a Juliette pic.twitter.com/Hf62YdioAj#BBB22 — Central BBB • #BBB22 (@CentralReaIity) March 15, 2022

Enquanto isso, no quarto Grunge, Arthur conversou com Paulo André e Douglas sobre a médica. “Eu me senti um otário de não ter dado o monstro pra ela [Laís], tá ligado? Eu não dei, porque a gente conversou, ela se emocionou, quer conhecer minha esposa, que me admira e eu expliquei tudo pra ela”, disse Arthur, que contou que ela também se desculpou para surpresa de Douglas e PA. É, pelo jeito esses dois não vão se entender tão cedo…

