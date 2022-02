Lina analisa comportamento de Eliezer e suas relações com Vyni e Natália

A atriz está bem insatisfeita com o jogo duplo do participante e expôs para Tiago e Jessilane

A atriz está bem insatisfeita com o jogo duplo do participante e expôs para Tiago e Jessilane

A academia virou ponto de encontro depois da eliminação de Brunna Gonçalves nesta terça-feira, (22). Lina, Jessilane e Tiago Abravanel se reuniram para analisar o jogo e, entre as pautas, falaram sobre Eliezer.

Primeiro, Lina comentou que se sente mal em dizer isso, mas que ela sente que Eli está perdido e não quer nenhum relacionamento com Natália, mas que ela está apaixonada e perdida. Jessi concordou e disse que a amiga é muito inocente e diz que não se importa em não ter nada sério com o goiano, mas quer sim. Eu também acho! Lina foi muito certeira na colocação…

Lina dá a sua opinião sobre a relação do Eli com a Natália. Certeira. #BBB22 pic.twitter.com/VuXNOYY8Mf — Dantas #BBB22 (@Dantinhas) February 23, 2022

Depois, continuou a falar sobre o publicitário, mas dessa vez da relação “divertida” com Vyni. “Ele [Eliezer] se entrega muito para as relações, mas é quase como se eu sentisse que as jogadas dele são as relações”, disse a atriz. Ela ainda acrescentou que é muito legal o que ele vive com o cearense, mas que virou uma coisa repetida, um looping. Tiago disse que ele lhe falou que está cansado dessa relação com Vyni e Lina disse que ele também lhe disse, no sentido dele sentir cansaço nesse lugar de repetição. Mas Lina acrescentou também que eles não dão espaço para que outras relações cresçam e que Eli não vive outras relações por inteiro, como com Natália.

Lina diz que a relação do Eli com o Vyni vive num looping.



“Chega uma hora que a gente nem ri mais"



Certeira. #BBB22

pic.twitter.com/ek84JvGiqh — Dantas #BBB22 (@Dantinhas) February 23, 2022

Ixi, será que elas terão esse papo com Nat? Ou Eli virará voto das Comadres, feat. Tiago Abravanel? Veremos… Aliás, um adendo: Eli disse aos amigos do quarto do pirulito que coloca Lina, caso ganhe o líder.