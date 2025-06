Lima Duarte se despede de Francisco Cuoco e emociona fãs: “Espere por mim, Chico, estou a caminho”

Os anos dourados da televisão brasileira perderam um de seus maiores galãs: Francisco Cuoco, ícone de novelas como Pecado Capital e O Astro, nos deixou aos 91 anos. E quem não conteve a emoção foi seu amigo de longa data, Lima Duarte, que fez questão de prestar uma homenagem pública digna das grandes tramas que os dois protagonizaram na telinha.

“Tão querido, tantos anos juntos… vivendo vidas lindas que não eram desse mundo, eram de outro — das novelas!”, disse Lima, em um vídeo carregado de emoção, como quem revive os tempos áureos das gravações no Projac. Com 95 anos, o ator não escondeu a tristeza e fez até piada com o próprio destino: “Espere por mim, Chico, estou a caminho…”, disse, arrancando suspiros dos fãs mais nostálgicos.

Na legenda da publicação no Instagram, Lima reforçou o clima de despedida novelesca: “Que você faça um bom caminho, assim como fez na vida. Até o eterno, até o pra sempre. Adeus, Chico!”.

A comoção tomou conta das redes sociais. Fãs das antigas relembraram os clássicos protagonizados pela dupla nos anos 70 e 80, época em que Cuoco reinava absoluto como o bonitão desejado das tramas da Globo e Lima Duarte brilhava como o homem simples do interior ou o vilão impiedoso.

Os bastidores da amizade dos dois sempre renderam histórias nos corredores do Projac. Reza a lenda que Cuoco e Lima disputaram o papel de mocinho em algumas produções e até trocaram farpas discretas nos anos 80, mas a vida tratou de selar uma amizade sólida com o tempo.

Agora, com a partida de Cuoco, a era dos grandes galãs da televisão brasileira perde mais um nome, deixando Lima Duarte como um dos últimos representantes vivos daquela geração de ouro.

Fim de um capítulo. Início da saudade.