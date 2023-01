Lilia Cabral despreza BBB, ao vivo: “Nem morta!”

Apesar de jamais aceitar participar do programa, a atriz afirma que não condena aqueles que aceitam.

Amores, fazer média para agradar os outros não é algo que combina com a personalidade da icônica atriz Lilia Cabral, e ela deixou isso bem claro ao desdenhar o maior reality brasileiro, o BBB, que é promovido pela Globo, emissora em que a atriz é contratada.

Durante a sua participação no programa ‘Encontro’, que é apresentado pela dupla Patrícia Poeta e Manoel Soares, a atriz foi questionada se aceitaria fazer parte do grupo “camarote” do reality e sem pensar duas vezes ela respondeu que não.

“Nem morta! Gente, eu tenho a minha vida muito bem preservada, tão quietinha… Eu realmente dou muito valor a isso”, afirmou a atriz.

Em seguida, Lilia explicou que apesar de jamais aceitar participar da experiência não condena aqueles que aceitam, dizendo: “Eu não estou condenando quem se interessa, até porque isso vai de cada um. Eu jamais vou dizer aqui o que é certo e o que é errado. Eu não tenho esse poder, nem direito. Eu acho que as pessoas estão lá porque elas querem”.

Por fim, a atriz afirmou que devido a sua forma de ser não conseguiria permanecer confinada na casa, mas garantiu que todos que ali estão devem ter suas razões.

“Cada um tem uma razão, mas eu, na minha forma de ser, não daria mesmo! Quando se é jovem, a gente acaba fazendo todas essas loucuras, que acho até necessárias, pois ali nós vamos nos conhecendo melhor, se educando”, finalizou.