Líder dos Beach Boys, Brian Wilson, faleceu aos 82 anos nos EUA

Gente, estou aqui secando o chão da minha varanda, pois, fiz a besteira de deixar as janelas abertas enquanto estava na minha aula de spinning e quando cheguei em casa encontrei tudo alagado. Eis que uma das minhas fofoqueiras me mandou uma notícia que me deixou completamente sem chão.

Acontece que o fundador dos Beach Boys, Brian Wilson, faleceu nesta última quarta-feira (11). Ele era considerado um dos maiores compositores da história do rock e a voz por trás de clássicos como “God Only Knows” e “Good Vibrations”.

O músico tinha 82 anos e vivia com o diagnóstico de um distúrbio neurocognitivo semelhante à demência. Apesar disso, a causa de sua morte não foi divulgada.

“É com grande tristeza que anunciamos que nosso amado pai, Brian Wilson, faleceu. Estamos sem palavras neste momento. Por favor, respeitem nossa privacidade, pois nossa família está de luto. Sabemos que estamos compartilhando nossa dor com o mundo “, disse o comunicado.

Cultuado como gênio da música, Wilson é o responsável por clássicos como “Surfin’ U.S.A.”, “Good vibrations”, “Wouldn’t it be nice” e “God only knows”. A sofisticação de suas composições, harmonia e vocalizações é a sua marca registrada e acabou influencando inúmeras gerações em todo o mundo.

Além disso, o artista personificou a inocência surfista e ensolarada californiana, mas também foi um gênio em luta contra doenças mentais e drogas.

Wilson formou os Beach Boys como um projeto familiar com seus irmãos Dennis e Carl, seu primo Mike Love e seu vizinho Al Jardine, na cidade de Hawthorne quando tinha 19 anos. Ele era a principal força criativa da banda, responsável pela composição e arranjos musicais, além de tocar baixo.

Os Beach Boys assinaram com a Capitol Records em 1962 e lançaram seu primeiro álbum, Surfin’ Safari, no mesmo ano.