Libera ela! Fernando Zor dá em cima de Maiara (de novo)

De acordo com Léo Dias, o sertanejo está se relacionando com outra pessoa, mas não tira a sua antiga relação da cabeça e investe alto nela

Fernando Zor não tira os olhos de Maiara, meu Deus! O sertanejo está se relacionando com Giovanna Vilarinho, mas está com um olho no peixe e outro no gato, porque não esqueceu o seu romance vaivém com Maiara, que também seguiu sua vida com Matheus Gabriel.

De acordo com Léo Dias, o comportamento do sertanejo já chamou a atenção dos dois coadjuvantes na história dos dois famosos, ou seja, seus atuais cônjuges.

Não é de hoje que entendemos que o sertanejo corre atrás da sertaneja e o relacionamento dos dois foi marcado por um vaivém que deixou os fãs malucos tentando acompanhar a história. Será que volta?