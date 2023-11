“Libera água”, Fã de Taylor Swift apela no ao vivo da Globo após morte em show

Ivo Madoglio conversou com fã durante reportagem para o É de Casa deste sábado (18); rapaz aproveitou e pediu distribuição de água para os fãs.

Genteeeee, os swifties fazem tudo mesmo. Um querido aproveitou que o repórter Ivo Madoglio estava na fila para o segundo show de Taylor Swift no Rio de Janeiro ao vivo para o programa É de Casa neste sábado (18) e fez um apelo. O rapaz reclamou do calor que está fazendo no estádio Nilton Santos e detonou o valor absurdo cobrado pela organização do evento por garrafas de água. “Libera água para os fãs”, pediu ele. Lembrando que nesta sexta-feira (17), a estudante Ana Clara Benevides morreu antes da apresentação da cantora norte-americana ao desmaiar devido às altas temperaturas.

O repórter da Globo apareceu conversando com as pessoas na fila. “Não tá fácil aqui no Engenhão. São 35°C agora, mas a sensação térmica tá como se você tivesse saindo 10h para ir para a praia. Tá muito quente, acho que nunca passei tanto calor a essa hora. Mas, para os fãs, isso não tá deixando de acontecer nada”, começou ele.

Um rapaz, que está na fila desde 11 de setembro, já conseguiu ir ao show na sexta e também espera para acompanhar a performance da artista hoje. “Como tava lá dentro de calor?”, perguntou o jornalista. “Insuportável”, soltou ele.

O repórter também questionou sobre a proibição de as pessoas entrarem com água no evento. “Um valor bem não acessível. Não pode entrar com água. Inclusive, Taylor Swift, libera água para os fãs”, disparou o jovem.

Uma outra fã reclamou da falta de banheiros químicos: “A organização do evento não botou um banheiro químico para a gente. Quando a gente chegou por aqui, o pessoal tava usando o banheiro ali no cantinho, onde estão aquelas caixas “. “No ralo?”, se surpreendeu Madoglio. “Tava um horror”, afirmou a garota.

O repórter fez um alerta aos fãs que irão no show deste sábado (18): “Quem vier hoje aqui para o Engenhão, por favor, beba água. Passa protetor solar, traz sombrinha porque tá muito quente”. “Tem que beber muita água nesse calor, todo mundo que está lá nesse show. O mais importante é a saúde de vocês em primeiro lugar. E também fica um alerta para a organização do evento, porque a gente viu ali que tava um pouco confuso”, completou a apresentadora Talitha Morete.