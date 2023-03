Liam Hemsworth está processando Miley Cyrus por ‘Flowers’

De acordo com o site AceShowBiz, o ator alegou que a canção o difama, mas a canção fala sobre amor próprio

Ei gente, a web voltou a ficar movimentada com Miley Cyrus e Liam Hemsworth. O ator acusa a cantora de difamação na música ‘Flowers’, faixa de sucesso de Cyrus lançada nos últimos dias. A cantora fez a canção como uma respostas para o hit de sucesso de Bruno Mars, ‘When I Was Your Man’, que Liam cantou para ela quando os dois se casaram.

De acordo com o “AceShowBiz”, os advogados do ator alegaram difamação em meio a rumores de uma possível perda de contrato na série ‘The Witcher’ por causa da deterioração de sua imagem como pessoa pública.

Indo ainda mais longe, os internautas dizem que a música de Miley é uma alfinetada em Jennifer Lawrence, apontando que os dois estavam tendo um caso e por isso Miley jogou tudo pelos ares.