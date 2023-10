Lexa rebate críticas após assumir romance com Ricardo Vianna

A cantora desabafou sobre os comentários maldosos que vem recebendo nas redes sociais apos assumir affair com ator.

Meus amores, a Lexa fez um desabafo carregado de sinceridade na noite desta quarta-feira (25) após ter recebido uma alavanche de críticas por assumir seu affair com o ator Ricardo Vianna. Recemente, a artista terminou seu casamento com Mc Guimê e foi detonada na web por ‘superar rápido demais’ a separação.

Então a funkeira utilizou a sua conta oficial do X (antigo Twitter) soltou o verbo com as diversas opiniões maldosas feitas por alguns internautas, associadas ao seu nome e vida pessoal.

“Quando as pessoas veem uma mulher superar as coisas como um ‘homem’ acham ABSURDO! Eu sou solteira, tenho 28 anos, sou independente e pago as minhas contas”, iniciou Lexa, que lamentou o fato de ser alvo de críticas com frequência, mesmo que não seja envolvida em polêmicas. “Cansada de ler absurdos sobre mim, sendo que eu não fiz nada contra ninguém”, escreveu.