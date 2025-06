Lexa leva chute na cabeça da própria irmã durante gravação de clipe!

Gente, que barraco nos bastidores! A poderosa Lexa, 30 anos, passou por um momento digníssimo de vídeo viral durante a gravação do clipe de “Upgrade”, sua nova aposta musical com a irmã caçula, Wenny, de 15 aninhos.

Enquanto ensaiavam a coreografia grudadinhas, Wenny se empolgou demais e — PÁ! — acertou um chute bem no cocuruto da irmã famosa! E claro, tudo foi registrado em vídeo pra alegria da internet.

Arrependida, a caçula foi logo se desculpar nas redes: “‘Dinha’, obrigada por se doar por inteira no nosso vídeo de coreografia. Me desculpa ter certado você em cheio. Me perdoa”, postou a fofa.

Mas Lexa, que é rainha da leveza, levou na esportiva: “Hoje, a peruca voou, tomei um pedala na orelha e meu sapato descolou completamente. Tudo bem, meu amor! Acontece [risos]”. ISSO QUE É IRMÃZONA!

O single das duas, “Upgrade”, promete chegar com tudo no dia 20 de junho. Depois desse tombo fashion, o lançamento já está no radar dos curiosos de plantão!