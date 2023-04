Lexa e Guimê são despejados de mansão

De acordo com matéria do R7 a proprietária despejou o casal de artistas por falta de pagamento e diversos cômodos danificados

Pai amado! Como se não bastasse a polêmica envolvendo Lexa e Guimê depois da expulsão do MC do BBB 23, agora o casal enfrenta mais uma polêmica no meio dos imóveis. Os dois foram despejados da mansão em que moravam por falta de pagamento. A proprietária do imóvel conseguiu reintegração de posse e afirma que os dois danificaram diversos cômodos da casa, de acordo com matéria do R7.

A mansão é avaliada em mais de R$3 milhões de reais e fica em um endereço de luxo em São Paulo. Não só os cômodos foram danificados, mas móveis também foram depredados.

Em entrevista ao ‘Domingo Espetacular’, a dona da casa conta que foi prejudicada de diversas formas e conta que a casa quando foi comprada custava pouco mais de R$2 milhões. “Ele pagou uns 10% no máximo, entrou tomou posse e eu não recebi nenhum valor. Estávamos tentando entrar em um acordo e ele presenteando a Lexa com um Cayenne de R$400 mil”, disse.