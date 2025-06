Lexa confessou que ficou triste com Deus ao relembrar a perda da filha

Gente, estou chegando em casa após passar a tarde toda numa pool party maravilhosa na casa da minha amiga do Leme, quando encontro com uma vizinha no elevador e ela me conta sobre um forte desabafo que a Lexa fez na oração do Frei Gilson,

Acontece que a cantora e o marido, Ricardo Vianna participaram do Rosário da Madrugada, realizado em Cachoeira Paulista (SP) no feriadão de Corpus Christi. Neste último sábado, ela decidiu abriu seu coração ao comentar sobre o luto que ainda vive pela perda da filha Sofia, que morreu há quatro meses.

Lexa relatou que, no início, ficou bastante abalada e também admitiu que ficou chateada com Deus. “Quando tudo aconteceu e eu perdi a Sofia, minha filhinha, fiquei muito triste com Deus. Meu coração quis sentir tristeza, mas foi exatamente o contrário: foi justamente onde fui buscar refúgio. Porque eu fazia muitas perguntas, mas eu sabia que Deus estava cuidando de tudo”. disse emocionada.

Além disso, a artista comentou que, na ocasião, a sua situação foi muito delicada. “Porque eu quase morri junto com minha filha e era no rosário que eu me apegava”

A famosa disse que tem usado suas redes sociais para compartilhar orações e sua fé, levando palavras de esperança para seus seguidores. “Eu sou cantora, tenho vários seguidores e agora tô sempre postando o rosário. Hoje eu tô aqui com fé em Deus, acreditando no milagre.”, afirmou.