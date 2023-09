Letícia Sabatella revela que foi beijada sem consentimento por famoso: “Foi abusivo”

A revelação foi feita pela atriz ao participar do podcast Papagaio Falante, apresentado por Sérgio Mallandro e Renato Rabelo.

Meu deus do ceu, gente! Que revelação bombástica que a minha querida amiga Letícia Sabatella fez durante sua participação no podcast “Papagaio Falante”, apresentado por Sérgio Mallandro e Renato Rabelo. Ela contou durante a entrevista que um famoso ator já lhe beijou sem autorização

Ela não deu nenhuma pista em relação ao nome do ator ou em qual trabalho isso aconteceu, a artista disse que a ação aconteceu durante uma cena no início de sua carreira. Ela também explicou que o beijo real não havia sido combinado. “Me travou, me deixou chateada, porque não foi avisado, não foi combinado, não estava esperando.”

“Ele é famoso, já pagou seus pecados… Nesse caso, a pessoa não era iniciante, foi abusivo mesmo, aquilo me deixou muito constrangida. Você fica com pudor de fazer as cenas, você perde a confiança, é um abuso. E a pessoa não pediu desculpas, ele fez e saiu glorioso. Eu levei um susto”, declarou.

A artista ainda continuou: “Claro que depois coloquei muitos limites para poder contracenar com a pessoa, eu tentei me defender da pessoa, fiquei com dificuldades de fazer cenas que tinha que ter mais intimidade. Eu era muito novinha, um dos meus primeiros trabalhos, cheguei a conversar com meu companheiro na época, a gente não tinha expediente para lidar com isso.”

“Também não levei [o caso] para ninguém, então ninguém tomou atitude, porque eu não levei a responsabilidade, depois até fui trabalhar de novo com essa pessoa, e eu já de cara ‘sem isso’, me impus. E aí depois ele fez com outra pessoa que reclamou. Aí juntou as mulheres, colocamos ele em volta, e falamos ‘você não pode fazer isso com as mulheres’. Mas era uma pessoa que não saberia aprender”, completou.