Letícia Cazarré anuncia que está grávida de seu 6º filho: “Mais um pãozinho no forno”

A influenciadora, que é casada com o ator Juliano Cazarré, utilizou as suas redes sociais para anunciar a novidade para os fãs.

Gentee, ou esse casal realmente gosta muito de crianças ou eles estão precisando urgentemente de uma televisão para assistir. Nesta quarta-feira (06) a influenciadora Letícia Cazarré, que é casada com o ator Juliano Cazarré, utilizou as suas redes sociais para anunciar que ela e o ator, que já possuem 5 filhos, estão à espera de seu 6º filho.

“Como nós sempre dizemos: a vida quer viver! Agora somos oito! Estamos esperando mais um bebê com muito amor! Celebrando e dividindo com vocês nossas conquistas, nossas lutas, nossa rotina”, iniciou a influenciadora, que continuou:“Tem mais um pãozinho no forno e que será recebido com muita alegria, muito amor e de braços abertos. Essa não foi exatamente uma surpresa. Um misto de sentimentos. É isso pessoal. Agora, contem aí pra gente, tem pãozinho no forno aí também?”, revelou a mulher do ator.