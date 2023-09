Leticia Almeida critica feminismo e causa horrores na web

A atriz evangélica disse que o feminismo torna as mulheres egoístas e infelizes; ainda disse que mulheres não precisam ser empoderadas.

Meus amores, a atriz e influenciadora digital Leticia Almeida, aquela que foi que traiu o ex-namorado Saulo Poncio com o cunhado, causou uma enorme revolta nas redes sociais ao criticar o feminismo e anunciar, por meio de seus stories no Instagram, que iria se desfazer do livro “Mulheres que Correm com os Lobos,” uma obra considerada um clássico da literatura feminista. Ela disse que o movimento torna as mulheres egoístas e infelizes.

Veja o print completo aqui:

A declaração de Leticia gerou uma série de reações nas redes sociais, com alguns internautas mostrando descontentamento e desacordo com suas opiniões. Evangélica, a influenciadora ficou conhecida nacionalmente em 2017 quando traiu Saulo Pôncio, seu namorado na época, com o Jonathan Couto, marido de Sarah Pôncio, sua então cunhada, na casa da família liderada pelo pastor Márcio Pôncio. A primeira filha dela nasceu dessa traição.