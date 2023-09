Letícia Almeida afirma que as mulheres não deveriam trabalhar

A atriz, afirma com todas as letras que as mulheres devem ser submissas a seus maridos, como manda a hierarquia bíblica.

Gente, quando eu acho que o rumo que as coisas estão tomando não pode piorar, vem a atriz Letícia Almeida e prova que nada está tão ruim a esse ponto. Atriz causou uma mega polêmica na web, após, através das suas redes sociais, afirmar que as mulheres não devem trabalhar e devem ser submissas a seus maridos. Ao ser questionada sobre o que ela acredita ser a estrutura familiar correta, Leticia publicou um infográfico que deixa claro que na sua visão a mulher deve ser submissa ao homem e afirma que as suas filhas já sabem como as coisas devem ser. Contudo, ela também foi questionada sobre a sua opinião a respeito das mulheres trabalharem e ela culpa o mundo e o pecado por quebrarem a hierarquia que ela acredita. "Na maioria dos casos, a mulher precisa trabalhar porque o mundo caminhou para isso por conta do pecado e do desejo exacerbado por 'independência', que de bom não tem nada", iniciou Letícia. Continuando, com um pensamento completamente machista, ela afirma que mesmo quando uma mulher trabalha a hierarquia bíblia deveria ser seguida. "Obvio que é somente quando você escolhe o parceiro certo e vice versa. Senão, caga tudo… A mulher quer dar uma de homem e o cara acaba virando um pai de pet e um completo folgado que divide a conta. Fim", finalizou a atriz.